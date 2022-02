Gmina Gizałki. Kolejny nocny pożar w miejscowości Gizałki-Las. Tym razem spłonął samochód

Kolejny pożar w miejscowości Gizałki-Las. Spłonął samochód

W nocy z wtorku na środę doszło do kolejnego w ostatnich dniach pożaru na terenie miejscowości Gizałki-Las. Tym razem spłonął samochód. Zdarzenie miało miejsce na tej samej posesji, na której ogień pojawił się w niedzielę, 6 lutego.

Minęło kilkadziesiąt godzin i strażacy znów musieli interweniować. Służby zostały wezwane przed godziną 4. Na miejsce udały się zastępy z JRG PSP w Pleszewie, OSP w Gizałkach i Wierzchach-Leszczycy. - Zgłoszenie dotyczyło pożaru samochodu osobowego. Gdy przyjechaliśmy, pojazd był w całości objęty ogniem. Podaliśmy prądy gaśnicze. Po ugaszeniu dokonaliśmy sprawdzenia terenu kamerą termowizyjną - mówi kpt. Paweł Mimier, dowódca JRG PSP w Pleszewie.

Samochód był już nieużytkowany i przeznaczony do rozbiórki. To trzeci pożar w ciągu kilku dni na terenie miejscowości Gizałki-Las. Te z 6 i 9 lutego miały miejsce na tej samej posesji, więc trudno wierzyć w nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Coraz więcej wskazuje na to, że mamy do czynienia z podpalaczem.