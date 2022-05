Gmina Gizałki. I Przegląd Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”

I Przegląd Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”

W sobotę, 7 maja 2022 roku, w Gminnym Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach odbył się I Przegląd Piosenki Biesiadnej Seniorów „Przystanek Majówka”.

- Początkowo miała być to po prostu biesiada i wspólna zabawa. Później jednak doszliśmy do wniosku, że to spotkanie będzie doskonałą okazją do zaprezentowania muzycznego dorobku zespołów i grup śpiewaczych, które pielęgnują tradycję piosenki biesiadnej - opowiada Judyta Podsadna, dyrektor GCK.

Dlaczego „Przystanek Majówka”?