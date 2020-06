Gmina Gizałki. Gospodarka odpadami komunalnymi. Przedsiębiorcy znajdą się poza systemem?

W związku z tym gospodarz gminy Gizałki zaproponował radnym uchwałę wyrzucającą przedsiębiorców poza system. W takim przypadku musieliby oni podpisać indywidualne umowy z firmami odbierającymi śmieci. - Długo się nad tym zastanawiałem, bo to byłby krok w tył, a ja zawsze byłem za objęciem wszystkich wytwórców odpadów na terenie gminy jednym systemem. W dalszym ciągu stoję na tym stanowisku, ale w tym przypadku, niestety, zdecydował czynnik ekonomiczny. Jeśli pozostawimy przedsiębiorców w systemie to pozostali mieszkańcy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej będą dotowali odpady wytwarzane przez firmy - tłumaczy Robert Łoza. Wójt spotkał się jednak z oporem części rady. - Tą uchwałą dzielimy ludzi, dyskryminujemy przedsiębiorców - mówił Zbigniew Bachorski. - Firmy sobie poradzą, ale szkoda, że tego wcześniej nie przedyskutowano z mieszkańcami. Były zebrania wiejskie , więc taka okazja była - dodawał. W podobnym tonie wypowiadał się Tadeusz Kostuj. - Gmina powinna rozmawiać z przedsiębiorcami i na zasadzie dyskusji wypracować stanowisko, a nie robić to na ostatnią chwilę - komentował. Innego zdania był przewodniczący Roman Rojewski. - Jak powiemy mieszkańcom, że kosztem utrzymania przedsiębiorców, muszą mieć zwiększoną miesięczną stawkę za odbiór odpadów to wyobrażacie sobie jaka będzie reakcja? Nie urodziłem się wczoraj, znam życie i wiem, że nikt z tego zadowolony nie będzie - podkreślał. Ostatecznie 7 radnych była za przyjęciem uchwały, 7 za jej odrzuceniem, a Tadeusz Kostuj wstrzymał się od głosu. Tym samym uchwała o wyłączeniu z systemu przedsiębiorców została odrzucona.

Co dalej?

Wójt nie zamierza wracać do tematu i na siłę forsować pierwotnej koncepcji wyłączenia przedsiębiorców z systemu zagospodarowania odpadów w gminie. A to będzie zapewne skutkować podniesieniem stawek za odbiór śmieci. - Po przeliczeniu kosztów zagospodarowania odpadów, jakie ponosiliśmy do kwietnia br., (od maja mamy wyższe stawki za zagospodarowanie odpadów w ZGO), by pokryć deficyt środków w systemie, należy podnieść stawkę opłaty dla mieszkańców o ok. 2 zł, czyli z 13 na 15 zł. To realny koszt dla mieszkańca pozostawienia w systemie przedsiębiorców. Natomiast biorąc pod uwagę nowe ceny za zagospodarowanie odpadów w ZGO (od maja) oraz konieczność zbierania śmieci z większą częstotliwością (od września) stawka jeszcze pójdzie w górę - wyjaśnia Robert Łoza.