Gmina Gizałki. Festyn Świętojański już 2 lipca. Co będzie działo się nad Prosną?

Festyn Świętojański już 2 lipca. Co będzie działo się nad Prosną?

Po dwuletniej, przymusowej przerwie Festyn Świętojański w Nowej Wsi w gminie Gizałki wraca w nowej formule. - Przede wszystkim będzie to impreza darmowa. Postanowiliśmy odejść od jej biletowania, gdyż jesteśmy przekonani, że dzięki temu ułatwimy mieszkańcom równy dostęp do wydarzenia i planowanych przez nas atrakcji. Mamy nadzieję, że spowoduje to zwiększenie zainteresowania imprezą wśród lokalnej społeczności - mówi Judyta Podsadna, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach.

Początek będzie obfitował w moc atrakcji dla dzieci: zabawy z animatorami, dmuchańce, malowanie buziek, zaplatanie kolorowych warkoczy. Zaplanowano ekostrefę warsztatową z Fundacją Animacja i kolorowe szaleństwo z proszkami holi. Nowość stanowi połączenie festynu z Gminnym Turniejem Wsi o Puchar Wójta Gminy Gizałki. Na scenie zaprezentują się zespoły Discoboys i Power Play. Po zakończenie koncertów odbędzie się obrzęd świętojański, a imprezę zamknie zabawa z DJ-em.