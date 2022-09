Gmina Gizałki. Festyn Rodzinny we Wronowie. Dobrze się bawili i cieszyli z zrealizowanych inwestycji

Festyn Rodzinny we Wronowie

Po przerwie spowodowanej pandemicznymi obostrzeniami mieszkańcy trzech miejscowości znów bawili się podczas Festynu Rodzinnego we Wronowie. Tym razem impreza nie odbyła się, tak jak zwykle, na początku czerwca, ale w pierwszych dniach września. Wszystko z uwagi na inwestycje, które były realizowane na placu przy sali OSP.

- Frekwencja świadczy, że było to długo oczekiwane wydarzenie - mówi radny Jacek Dąbrowski. - Wydarzenie przygotowały sołectwa: Wronów, Kolonia Obory i Toporów. Od lat integrujemy te miejscowości. Łączy nas wspólna sala OSP. W tym miejscu często się spotykamy. Dziś chcemy się dobrze bawić, ale również zaprezentować mieszkańcom inwestycje zrealizowane w ostatnich miesiącach - opowiada.

Co takiego udało się zrobić? W 2019 roku doszło do budowy wjazdu do garażu OSP i rozbudowy sali połączonej z przebudową kuchni oraz zaplecza sanitarnego. Rok później wymieniono ocieplenie na garażu. Wreszcie tegoroczne zadania, czyli odwodnienie i położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi relacji Wronów – Kolonia Obory. Natomiast przy sali utwardzono teren kostką brukową, powstało boisko do piłki nożnej i siatkówki oraz zamontowano betonowy grill. Dodatkowo we Wronowie znalazł swoje miejsce maszt z flagą narodową, który gmina Gizałki wygrała w konkursie "Pod Biało-Czerwoną".