Gmina Gizałki. Festyn Nocy Świętojańskiej wraca w nowej formule. Co przygotowali organizatorzy?

Festyn Nocy Świętojańskiej w gminie Gizałki to już tradycja. Przez lata publiczność wspaniale bawiła się podczas koncertów gwiazd polskiej muzyki. Krzysztof Krawczyk, Ich Troje, Anna Wyszkoni, Lady Pank czy Bajm - m.in. tacy artyści wystąpili w Nowej Wsi. W 2020 roku na scenie miała pojawić się Viki Gabor. Niestety ze względu na pandemię imprezę trzeba było odwołać. Latem ubiegłego roku wydarzenie również nie doszło do skutku. 2 lipca mieszkańcy Gizałek i okolic znów będą mogli bawić się nad Prosną.

- Tegoroczny Festyn Nocy Świętojańskiej organizujemy w nieco innej formule niż dotychczas. Przede wszystkim będzie to impreza darmowa. Postanowiliśmy odejść od jej biletowania, gdyż jesteśmy przekonani, że dzięki temu ułatwimy mieszkańcom równy dostęp do wydarzenia i planowanych przez nas atrakcji. Mamy nadzieję, że spowoduje to zwiększenie zainteresowania imprezą wśród lokalnej społeczności - mówi Judyta Podsadna, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach z/s w Tomicach.