Gmina Gizałki. Dożynki gminno-parafialne. Rolnicy, mieszkańcy i samorządowcy podczas uroczystej mszy dziękowali za tegoroczne zbiory

Dożynki gminno-parafialne ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały ograniczone do uroczystej mszy św. Nie zabrakło tradycyjnych symboli święta plonów, które do świątyni wniosła delegacja mieszkańców. Aktu poświęcenia dokonał ks. Grzegorz Kuliński, proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach.

Symbol szacunku dla ciężkiej pracy rolnika

Dożynki to uroczystość o wieloletniej tradycji, która jest symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika. Obchodzono je w Polsce już w XVI wieku. Był to czas, kiedy na naszych ziemiach rozwinęła się gospodarka folwarczna. Urządzali je dla żniwiarzy właściciele ziemscy. Dziś to święto radości i podziękowań: Bogu za plony, a ludziom za podejmowany trud. W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną dożynki w każdej gminie miały symboliczny charakter i ograniczały się do uroczystej mszy św. Nie było wspólnej zabawy, występów, sztuki ludowej czy staropolskiego jadła.