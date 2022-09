Gmina Gizałki. Defilada, odznaczenia, podziękowania i biesiada. OSP w Rudzie Wieczyńskiej działa już 90 lat! Druhowie świętowali jubileusz

Wspólnymi siłami

Najstarsza jednostka w gminie Gizałki powstała w 1901 roku. Do OSP Szymanowice należeli również mieszkańcy Rudy Wieczyńskiej. To oni doprowadzili do utworzenia straży na terenie rodzimej miejscowości. Działać w tym kierunku zaczęli w 1930 roku. Dwa lata później formalnościom stało się zadość. Druhowie: Andrzej Roj, Józef Taczanowski, Piotr Migacz, Józef Skitek, Wawrzyniec Dutkowiak, Kazimierz Glapa, Walenty Danelkiewicz, Michał Musiałowski i Antoni Mazurek przed wójtem – wtedy jeszcze gminy Szymanowice – Janem Malinowskim w miejscowości Wierzchy złożyli swoje podpisy. Od tej chwili datuje się historię OSP Ruda Wieczyńska. Od razu ruszyła budowa strażnicy, która zakończyła się już dwa lata później.

Podczas wojny w remizie urządzono magazyn. Po zakończeniu działań zbrojnych, przystąpiono do remontu.