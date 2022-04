Gmina Dobrzycy. Charytatywny koncert w Fabianowie na rzecz mieszkańców Dobrzycy i Sośnicy. Pomagali w rytmie hip-hopu

Charytatywny koncert na rzecz mieszkańców Dobrzycy i Sośnicy

- Zgłosili się do mnie z propozycją organizacji charytatywnego koncertu hiphopowego. Burmistrz dał zielone światło i mogliśmy rozpocząć przygotowania - opowiada Marek Szewczyk z Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca. - Chcieliśmy zrobić coś dobrego dla ludzi. Wymyśliliśmy koncert. Lubimy ten rodzaj muzyki. Naszym zdaniem w okolicy jest mało okazji, aby posłuchać jej na żywo, więc to była dobra okazja, aby miło spędzić czas i przy okazji pomóc - podkreślają pomysłodawcy.

Kilka chwil wywróciło ich życie do góry nogami

17 lutego 2022 roku - tę datę mieszkańcy gminy Dobrzyca zapamiętają na zawsze. To wówczas wielu z nich trąba powietrzna pozbawiła dorobku życia. Silny wiatr zerwał dachy, naruszył konstrukcje budynków, połamał drzewa, zerwał linie energetyczne, uszkodził samochody. Straty szacuje się na dziesiątki milionów złotych. - Wszystko trwało chwilę. Do tej pory takie coś wiedzieliśmy tylko w telewizji, a teraz przeżyliśmy to na własnej skórze - mówili poszkodowani ludzi. Szczególnie ucierpieli mieszkańcy Dobrzycy (m.in. ulicy Krótkiej i Czarneckiego) oraz pobliskiej Sośnicy. Z pomocą poszkodowanym ruszyli sąsiedzi, rodzina, gmina, starostwo, straż oraz prywatne firmy.