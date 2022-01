Gmina Dobrzyca. Unikatowe dzieło Juliusza Kossaka w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Już od 4 lutego

Już od 4 lutego w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy będziemy mogli podziwiać unikatowe dzieło Juliusza Kossaka zatytułowane "Stado Erazma". To seria dwunastu kart z rysunkami i opisami koni ze stadniny Erazma Wolańskiego w Pauszówce.

- Stworzone zostały przez Juliusza Kossaka w 1850 r. kiedy młody malarz odbywał długą wędrówkę artystyczną po Małopolsce, Podolu, Wołyniu i Ukrainie. Bywał wtedy we dworach znanych i zamożnych arystokratów uwieczniając ich życie codzienne, ale przede wszystkim malując portrety konne i sceny z licznych polowań. Jak pisał Stanisław Witkiewicz w wydanym w 1912 r. studium o Juliuszu (warto wspomnieć, że w 1923 r. Stanisław Witkiewicz wziął ślub z Jadwigą Unrug – wnuczką Kossaka): od razu trafił on na ludzi, którzy, z jednej strony ocenili i uznali jego talent i prawo do rozwijania tego talentu, z drugiej zaś wprowadzili go w sferę życia, obyczajów i charakterów, pełną oryginalności, pełną upodobań i form dawnej, starej wsi polskiej, sferę życia, której jednym z najważniejszych pierwiastków był koń. Erazm Wolański był posłem do Sejmu Krajowego Galicji w latach 1870–1886, właścicielem fabryki w Czarnokońcach Wielkich, ale przede wszystkim znanym hodowcą koni, posiadającym największą stadninę na Podolu. Na jego prośbę Kossak sportretował jego najlepsze konie różnych ras: pełnej krwi angielskiej, araby, angloaraby, różnych. Każdy z tych okazów demonstruje swoją klasę, urodę i wspaniałą genealogię. Ukazane zostały w dostojnych pozach we wnętrzach stajni, na folwarku, bądź na tle pejzażu i opatrzone notą biograficzną. - czytamy na stronie Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.