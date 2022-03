Gmina Dobrzyca. Trwa odbudowa domów, które ucierpiały w wyniku trąby powietrznej. Do gminy płynie fala dobra z całego kraju

W gminie Dobrzyca trwa odbudowa domów po przejściu trąby powietrznej

17 lutego 2022 roku - tę datę mieszkańcy gminy Dobrzyca zapamiętają na zawsze. To wówczas wielu z nich trąba powietrzna pozbawiła dorobku życia. Silny wiatr zerwał dachy, naruszył konstrukcje budynków, połamał drzewa, zerwał linie energetyczne, uszkodził samochody. Straty szacuje się na dziesiątki milionów złotych. - Wszystko trwało chwilę. Do tej pory takie coś wiedzieliśmy tylko w telewizji, a teraz przeżyliśmy to na własnej skórze - mówili poszkodowani ludzi. Szczególnie ucierpieli mieszkańcy Dobrzycy (m.in. ulicy Krótkiej i Czarneckiego) oraz pobliskiej Sośnicy.

Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano zastępy straży pożarnej, z pomocą pospieszyli sąsiedzi, prywatne firmy. Wszyscy sprzątali teren, pracowali nad tymczasowym zabezpieczeniem uszkodzonych dachów. Powołane przez burmistrza komisje szacowały straty.

Dzień później Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca we współpracy z gminą oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej uruchomiło zbiórkę materiałów budowlanych oraz środków finansowych w celu pomocy poszkodowanym rodzinom.