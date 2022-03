Gmina Dobrzyca. Ta inwestycja pochłonie niemal 4 miliony złotych. Kanalizacja będzie budowana w miejscowościach Karminek i Trzebowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karminek i Trzebowa

Na około 5,4 mln zł wg kosztorysu inwestorskiego została wyceniona budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karminek i Trzebowa w gminie Dobrzyca. W postępowaniu przetargowym chęć zrealizowania inwestycji zgłosiło aż 9 firm. Najdroższe oferty opiewały na kwotę ponad 7 mln zł, ale wpłynęły również dużo korzystniejsze propozycje dla miejscowego samorządu. Ostatecznie władze gminy postawiły na kaliskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Instalex”, który wyceniło zadanie na 3 936 000,00 zł brutto, czyli ponad 1,5 mln zł mniej niż przewidywał kosztorys inwestorski.

W piątek, 11 marca 2022 roku, burmistrz Dobrzycy Jarosław Pietrzak podpisał z przedstawicielem firmy umowę na wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania powstanie sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminek i Trzebowa ze zrzutem ścieków do istniejącej studni zaworowej kanalizacji tłocznej, która znajduje się we wsi Karmin. Wybudowane zostaną trzy przepompownie ścieków z wewnętrznym zasilaniem energetycznym. Do pompowni będą wykonane zjazdy z drogi o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej opornikami. Finał inwestycji, zgodnie z podpisaną umową, nastąpi najpóźniej 11 października 2023 r.