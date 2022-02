Gmina Dobrzyca. Strażacy nadal zabezpieczają dachy na uszkodzonych budynkach

Gmina Dobrzyca. Strażacy zabezpieczają dachy na uszkodzonych budynkach

17 lutego 2022 roku około godziny 5 przez Dobrzycę i Sośnicę przeszła trąba powietrzna. Silny wiatr nie tylko zerwał dachy i doprowadził do naruszenia konstrukcji budynków. Krajobraz po wichurze uzupełniają powybijane szyby, połamane drzewa, zerwanie linie energetyczne, uszkodzone samochody. Na szczęście nikt nie zginął.

Trąba powietrzna uszkodziła ponad 100 budynków mieszkalnych, gospodarczych czy inwentarskich. 5 z nich zostało wyłączonych z użytkowania. Od samego początku w zabezpieczaniu dachów pomagają strażacy i firmy prywatne. Prace wciąż trwają. - We wtorek ponownie zostaliśmy zadysponowani do zdarzeń na terenie gminy, gdzie zabezpieczaliśmy kolejne dwa dachy, jeden w Sośnicy, drugi w Dobrzycy, w których doszło do zerwania i przerwania plandek ochronnych. Działania te prowadziliśmy od godziny 10.50 do 18 wspólnie z zastępami z JRG PSP Pleszew, OSP Sośnica i OSP Galew - relacjonują druhowie z OSP Dobrzyca.