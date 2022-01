Gmina Dobrzyca. Samochód wylądował w rowie. Jedna osoba trafiła do szpitala

Cztery zdarzenia drogowe na terenie powiatu pleszewskiego

12 stycznia 2022 roku pleszewska policja odnotowała trzy zdarzenia drogowe. Do najpoważniejszego doszło w Fabianowie w gminie Dobrzyca. - O godzinie 22.10 kierująca samochodem marki Renault Kangoo, 30-letnia mieszkanka Pleszewa, na prostym odcinku drogi nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego zjechała na lewy pas jezdni, a następnie pojazd uległ wywróceniu - mówi st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. W efekcie samochód wylądował w rowie. W pojeździe znajdowało się dwóch pasażerów. Jeden z nich został przetransportowany do szpitala. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśniają pleszewscy policjanci.

W środowy wieczór na wielu drogach w związku z opadami marznącego deszczu powodującymi gołoledź panowały trudne warunki, ale do dwóch kolizji doszło również o wcześniejszej porze. O 15.15 w Kucharach kierowca samochodu ciężarowego marki Daf z naczepą, 61-letni mieszkaniec województwa małopolskiego, podczas wyjazdu z terenu firmy, nie zachował należytej ostrożności, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z samochodem marki Audi, którym kierowała 22-letnia mieszkanka gminy Gołuchów. Pół godziny później na ul. Kaliskiej w Pleszewie 45-letni mieszkaniec Pleszewa kierując fordem, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy toyoty. W wyniku tego doszło do zderzenia obu pojazdów. Kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi.