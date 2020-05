Gmina Dobrzyca. Pożar w miejscowości Sośnica. Dzięki szybkiej reakcji kierowców ogień nie strawił lasu

W tym drugim przypadku, jak relacjonują ochotnicy, dzięki szybkiej reakcji przejeżdżających kierowców ogień nie strawił pobliskiego lasu. Sami strażacy przy pomocy szybkiego natarcia sprawnie opanowali pożar i przystąpili do dogaszania. Druhom z Dobrzycy w działaniach pomogła Państwowa Straż Pożarna w Pleszewie. - Ściółka leśna wyschła na przysłowiowy "wiór". Wystarczy iskra, aby zajęła się żywym ogniem! Nie lekceważmy tego. Apelujemy do wszystkich o rozsądek podczas przebywania w lesie - podkreślają druhowie. Nieco wcześniej ochotnicy zostali zadysponowani do roju pszczół, który zadomowił się na drzewie przy pobliskiej posesji w miejscowości Karmin. Strażacy zabezpieczyli teren oraz wspomogli pracę pszczelarza.