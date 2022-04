Gmina Dobrzyca. Powstają miejsca parkingowe przy Gminnym Centrum Kultury w Dobrzycy

Powstanie parking przy Gminny Centrum Kultury w Dobrzycy

W Dobrzycy trwają prace związane z budową nowych miejsc parkingowych przy Gminnym Centrum Kultury. To był problem od dawny poruszany. Problem, który w największym stopniu dotykał osoby starsze, często spotykające się w budynku. O ile młodzież nie ma problemu, aby zostawić samochód choćby na rynku i dotrzeć do GCK, o tyle dla emerytów poruszających się o kulach czy lasce dojście do celu stanowiło już pewien kłopot.

Obiekt mieści się w otoczeniu prywatnych kamienic. Zwarta zabudowa nie pozostawiała dużego pola manewru. Burmistrz Jarosław Pietrzak kilka lat temu mówił wprost: w centrum takie placówki bez parkingu nie mają racji bytu. Gdyby nie pieniądze, które zainwestowaliśmy w te obiekty, pewnie podjęlibyśmy decyzję o budowie nowej siedziby GCK gdzieś na uboczu.