Gmina Dobrzyca. Nocna interwencja policji. W jednym z mieszkań doszło do zranienia mężczyzny

Nocna interwencja policji w Dobrzycy. W jednym z mieszkań doszło do zranienia mężczyzny

13 stycznia o godzinie 2.20 pleszewscy policjanci zostali wezwani na interwencję do Dobrzycy. W jednym z mieszkań podczas awantury domowej doszło do zranienia mężczyzny w wieku 45 lat. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która przetransportowała mężczyznę do szpitala.

- Mundurowi zatrzymali obecną na miejscu kobietę. Po przesłuchaniu, została zwolniona - opowiada st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna byli pod wpływem alkoholu.

Na razie nie wiadomo, jak doszło do zranienia. Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pleszewie prowadzą postępowanie mające na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.