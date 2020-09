Gmina Dobrzyca. Muzeum Ziemiaństwa z drugą nagrodą oraz dwoma wyróżnieniami w konkursie "Izabella 2019"

Nagrody przyznawano w pięciu kategoriach: działalność wystawiennicza, działalność edukacyjna, działalność naukowa i wydawnicza, działalność promocyjna i marketingowa oraz konserwacja, ochrona dziedzictwa kultury, inwestycje. W sumie do zabawy zgłoszono 58 propozycji z 31 wielkopolskich instytucji muzealnych. Nagrody główne Grand Prix wraz ze statuetkami Izabella trafiły do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Powody do zadowolenia miało również Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

Nasza instytucja znalazła uznanie w oczach członków kapituły w trzech kategoriach. Muzeum zgarnęło drugą nagrodę w kategorii działalność promocyjna i marketingowa za publikację „Zespół Pałacowo-Parkowy. Album”. W dwóch kolejnych przypadkach - działalność wystawiennicza oraz działalność naukowa i wydawnicza - dobrzyckie muzeum otrzymało wyróżnienie. Doceniono ekspozycję pod nazwą „Dla przyjemności i z konieczności. Na szlakach ziemiańskich podróży w XIX i XX wieku” oraz publikację „Kolekcjonerzy i artyści z dworów i pałaców”, stanowiącą zapis ogólnopolskiej konferencji naukowej na ten temat. - Z dużą satysfakcją przyjmujemy tę zewnętrzną ocenę naszych działań – mówi dyrektor Muzeum Ziemiaństwa Wiesław Kaczmarek – Zauważenie wartościowych dokonań w kilku kategoriach tym bardziej cieszy, bo zdajemy sobie sprawę, że ilość zgłoszeń do konkursu co roku wzrasta. Każde wyróżnienie to nagroda za zaangażowanie zespołu pracowników. I za to im dziękuję - podkreśla. Aktualnie w muzeum można oglądać kolejną wystawę czasową, tym razem poświęconą stratom wojennym dworów i pałaców w czasie okupacji niemieckiej z lat II wojny światowej.