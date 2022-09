Gmina Dobrzyca. "Kurcze pieczone", dzieje się w Nowym Świecie. Trwa festyn z okazji pożegnania lata

Festyn "Kurcze pieczone" w Nowym Świecie

Tym razem pogoda dopisała. Kiepskie warunki atmosferyczne zmusiły organizatorów festynu "Kurcze pieczone" do przełożenia imprezy z 17 na 25 września 2022 roku. Mały poślizg nie przeszkodził w doskonałej zabawie. Atrakcji nie brakowało. Co przygotowali: sołtys Tomasz Patera i Rada Sołecka sołectwa Dobrzyca - Nowy Świat? Były loty widokowe helikopterem, loteria z nagrodami – do wygrania m.in. telewizor, pokaz pole dance, pojazdy zabytkowe, konkursy, animatorzy, dmuchańce czy stoiska gastronomiczne.