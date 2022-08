Gmina Dobrzyca. Koncerty pod Panteonem. Maria Rutkowska, Aleksandra Rykowska i musicalowe przeboje na zakończenie cyklu Damian Cieślak

Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Tegoroczny cykl koncertów pod Panteonem przeszedł do historii. W ostatniej odsłonie zaprezentowały się Maria Rutkowska i Aleksandra Rykowska. Artystki zabrały publiczność do świata musicali.