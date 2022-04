Gmina Dobrzyca. Kompletnie pijany kierowca zakończył podróż w rowie. 34-latek miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie

Pijany kierowca zakończył podróż w rowie. Miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie

Na niektórych nie działają apele ani wyższe kary. Nie pomaga uświadamianie i edukacja. Wciąż nie brakuje nieodpowiedzialnych osób, które decydują się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. Dla 34-letniego mieszkańca Dobrzyca podróż na podwójnym gazie zakończyła się rowie. Do zdarzenia doszło w nocy z środy na czwartek. - 21 kwietnia 2022 roku o godzinie 1.10 na ulicy Jesionowej w Dobrzycy kierowca renault laguna wjechał do rowu. Mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu - mówi st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Badanie na urządzeniu pomiarowym wykazało 3,3 promila! 34-latek został przewieziony do policyjnego aresztu.

Na miejscu, oprócz policji, pracowali strażacy z OSP Dobrzyca i JRG PSP Pleszew (2 zastępy) oraz zespół ratownictwa medycznego.