Gmina Dobrzyca. Karminek. 23-latek pod wpływem alkoholu spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w czwartek o godz. 19.00 na ulicy Ostrowskiej w miejscowości Karminek. Kierowca fiata, 23-letni mieszkaniec gminy Dobrzyca, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej samochodem marki Renault, 33-letniej kobiecie z gminy Kotlin. W wyniku tego doszło do zdarzenia obu pojazdów. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. - Policjanci podjęli czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania kierowcy fiata. Zauważyli pojazd zaparkowany niedaleko miejsca zdarzenia. Obok samochodu stał mężczyzna, który okazał się sprawcą kolizji. 23-latek był pod wpływem alkoholu. Miał 1,7 promila. Trafił do policyjnego aresztu - mówi st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.