Gmina Dobrzyca. Festyn "Kopernik'22" pełen atrakcji. Całe rodziny bawiły się na szkolnym boisku

Festyn "Kopernik22"

Festyn "Kopernik" organizowany jest regularnie od 2001 roku. W ciągu 21 lat impreza tylko raz - ze względu na pandemiczne obostrzenia - nie doszła do skutku. Wydarzenie każdorazowo cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Nie inaczej było w niedzielę, 4 września. Na gości - tych małych, jak i tych dużych - czekało wiele atrakcji. Były występy artystyczne dzieci, loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami, fotobudka, warsztaty glitter slime, pokazy taekwondo, taneczne, ratownictwa medycznego i policyjne, rozgrywki piłkarskie, malowanie portretów, przejażdżka kucykiem, alpaki czy punkty gastronomiczne. Powodzeniem cieszyły się zabawy przygotowane przez strażaków.

- Głównym organizatorem, jak co roku, jest Rada Rodziców. Przewodnicząca Żaneta Szymczak zaprosiła do współpracy grupę rodziców, w przedsięwzięciu biorą udział również pracownicy obsługi szkoły oraz wszyscy nauczyciele, którzy przygotowali kąciki tematyczne dla dzieci. Jest stoisko, gdzie przeprowadzane są eksperymenty chemiczne, są gry i zabawy, dmuchańce zawsze cieszące najmłodszych. Dochód z imprezy Rada Rodziców w całości przeznacza na uczniów. Z tych środków m.in. organizowane są konkursy z nagrodami, imprezy dla dzieci czy dopłaty do wycieczek - opowiada Zenon Lisiak, dyrektor placówki.