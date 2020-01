Gmina Dobrzyca dofinansowuje mieszkańcom wymianę pieca węglowego na ekologiczne źródło ogrzewania. Rada Miejska właśnie zatwierdziła zmiany mające pomóc lokalnej społeczności w szybszej realizacji przedsięwzięć.

Takie osoby jak ja, czyli czekające w kolejce na dofinansowanie, liczyły na taki krok. Proponowałem to rozwiązanie już w 2018 roku, ale nie udało się go przeforsować. Teraz wejdzie w życie. Każdy z nas chce mieszkać i pracować w czystym środowisku

Gmina wymianę pieców zaczęła dofinansowywać w 2018 r. Wtedy, jak i rok później, zaplanowana na ten cel kwota została w pełni wykorzystana. Program jest kontynuowany, a w tegorocznym budżecie zabezpieczono na niego 100 tys. zł.Zainteresowanie jest bardzo duże. Konieczne było stworzenie listy rezerwowej. Znalazły się na niej osoby, które mają pozytywnie rozpatrzony wniosek, a oczekują na podpisanie umowy z Urzędem Miejskim. To właśnie w głównej mierze dla nich Rada wprowadziła zmiany w regulaminie określającym zasady udzielania dotacji. Modyfikacje sprawiają, że mieszkańcy, którzy znajdują się na liście rezerwowej, mogą realizować wymianę kotła, nie czekając na podpisanie umowy z gminą.Do zmiany w regulaminie pozytywnie odnoszą się mieszkańcy.- mówi Zbigniew Militowski, sołtys Sośniczki.Opisywana modyfikacja to najważniejsza, ale nie jedyna zmiana. - Zastrzegliśmy sobie, że możemy czasowo wstrzymywać przyjmowanie dokumentów. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że mamy wniosków na 2 miliony, a nie będziemy w stanie w budżecie wygospodarować środków na wypłaty dla mieszkańców - mówi burmistrz Jarosław Pietrzak.Gmina wysłała do zainteresowanych pismo informujące o dokonanych zmianach. Te osoby, którym nowe zapisy w regulaminie nie przypadną do gustu mogą w terminie 14 dni wnieść pisemny sprzeciw i zrezygnować z ubiegania się o dotację.Dofinansowanie przyznawane jest wyłącznie na pokrycie niezbędnych kosztów wymiany kotła, w tym: demontaż istniejącego kotła, zakup i montaż nowego źródła ciepła oraz niezbędnej armatury, koszty przygotowania dokumentacji związanej z realizacją zadania, wykonanie przyłączy i odbioru instalacji gazowej, elektrycznej, kominowej.Dotacja nie może przekroczyć 70% wartości całej inwestycji. Maksymalna stawka wynosi 6 tys. zł w przypadku wymiany starego kotła węglowego na ogrzewanie gazowe oraz 4 tys. zł w przypadku wymiany starego kotła węglowego na nowy spełniający odpowiednie normy.