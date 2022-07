Gmina Dobrzyca. "Choć jestem seniorem, to żyję z humorem". VII Biesiada Seniorów w Strzyżewie

„Choć jestem seniorem, to żyję z humorem” pod takim hasłem już po raz siódmy odbyła się Biesiada Seniorów w Strzyżewie. W sobotę, 23 lipca 2022 roku, do gminy Dobrzyca przyjechali goście nie tylko z Czermina czy Gizałek, ale również spoza powiatu pleszewskiego, m.in. Żerkowa, Kobylina, Krotoszyna i Pogorzeli.

Imprezę otworzyli: Stefania Kaczmarek, przewodnicząca dobrzyckiego koła PZERiI, burmistrz Jarosław Pietrzak i dyrektor GCK Wojciech Maniak. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowała Andżelika Możdżanowska, którą reprezentowała Monika Kwiatkowska, asystentka europosłanki.

- Jak co roku spotykamy się w Strzyżewie. Cieszy mnie to, że przyjeżdżacie do nas, bawicie się. U nas na biesiadzie zawsze jest ciepło, miłość i dużo radości – podkreślała Stefania Kaczmarek. - Jestem zdumiony, że przyjechało tyle zespołów. Tym bardziej się cieszę, że przyjęliście zaproszenie Stefanii, która jest mózgiem, pomysłodawcą i wykonawcą tych przedsięwzięć, które były czynione, abyście mogli się tutaj dobrze czuć – dodawał burmistrz Jarosław Pietrzak. – Dużo dobrego słyszałam już o tej imprezie i wszystko się potwierdza. Tutaj dzisiaj bije serce wspaniałych zespołów z południowej Wielkopolski. Cieszę się, że będę mogła posłuchać wykonawców z moich rodzinnych stron, czyli Krotoszyna i okolic – mówiła Monika Kwiatkowska.