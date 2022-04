Gmina Dobrzyca. Charytatywny koncert dla mieszkańców Dobrzycy i Sośnicy już 9 kwietnia!

Charytatywny koncert dla mieszkańców Dobrzycy i Sośnicy już 9 kwietnia!

17 lutego 2022 roku - tę datę mieszkańcy gminy Dobrzyca zapamiętają na zawsze. To wówczas wielu z nich trąba powietrzna pozbawiła dorobku życia. Silny wiatr zerwał dachy, naruszył konstrukcje budynków, połamał drzewa, zerwał linie energetyczne, uszkodził samochody. Straty szacuje się na dziesiątki milionów złotych. - Wszystko trwało chwilę. Do tej pory takie coś wiedzieliśmy tylko w telewizji, a teraz przeżyliśmy to na własnej skórze - mówili poszkodowani ludzi. Szczególnie ucierpieli mieszkańcy Dobrzycy (m.in. ulicy Krótkiej i Czarneckiego) oraz pobliskiej Sośnicy.

Już następnego dnia Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca we współpracy z gminą oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej uruchomiło zbiórkę materiałów budowlanych oraz środków finansowych w celu pomocy poszkodowanym rodzinom. Pomoc płynęła nie tylko z pozostałych gmin powiatu pleszewskiego, ale z całego kraju. Organizowano przedsięwzięcia charytatywne. W Dobrzycy odbyły się m.in. dwa turnieje sportowe. Dochód z tych wydarzeń w całości został przekazany na rzecz poszkodowanych. Teraz przyszedł czas na imprezę muzyczną.