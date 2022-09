Gmina Dobrzyca. Będzie się działo! Festyn "Kurcze Pieczone" już w weekend

Festyn "Kurcze Pieczone" już 17 września

Sołtys Tomasz Patera wspólnie z Radą Sołecką sołectwa Dobrzyca - Nowy Świat zapraszają na festyn "Kucze Pieczone". Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. Będą loty widokowe helikopterem, loteria z nagrodami, pokaz tańca pole dance, pojazdy zabytkowe Moto - Weteran Jarocin, konkursy, animatorzy, dmuchańce czy stoiska gastronomiczne. Na zakończenie zaplanowano zabawę taneczną z udziałem zespołu Two Boys. Początki grupy sięgają 1997 r. W pierwszej fazie skład grupy tworzyli Paweł Zawieja i Mateusz Bartkowiak. Z czasem tego drugiego zastąpił Tomasz Ratajczak – absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu. To zespół grający muzykę z pogranicza disco i dance. Grupa ma już za sobą sporo koncertów granych na mniejszych i większych, plenerowych scenach. Two Boys mają w swoim repertuarze covery legend polskiej muzyki, a więc Lady Pank czy Perfectu.