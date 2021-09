Gmina Dobrzyca. Absolwenci szkół podstawowych nagrodzeni. Zdolna młodzież odebrała stypendium burmistrza

Absolwenci odebrali stypendium burmistrza gminy Dobrzyca

Wyróżnione osoby to tegoroczni absolwenci szkół podstawowych. Martyna Sawada była uczennicą Zespołu Szkół Publicznych w Karminie, a panowie uczęszczali do szkoły w Dobrzycy. Nagrody wręczał burmistrz Jarosław Pietrzak w towarzystwie przewodniczącego Rady Miejskiej Witalisa Półrolniczaka oraz przedstawicieli dyrekcji placówek. - To zaszczyt móc co roku nagradzać absolwentów naszych szkół za wybitne osiągnięcia w nauce. Jeszcze raz Wam gratuluję. Bardzo się cieszę, że jako gmina możemy przyznać te nagrody - mówił gospodarz Dobrzycy.

W tym roku stypendium za wybitne wyniki w nauce przyznano czterem osobom. Martyna Sawada każdego roku otrzymywała świadectwo z wyróżnieniem i zawsze miała najwyższą średnią ocen w szkole. Egzamin ósmoklasisty również napisała na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu nie miała problemów z dostaniem się do wybranej szkoły średniej. Reprezentowała szkołę w konkursach. Przez ostatnie dwa lata była przewodniczącą szkoły i dała się poznać jako świetna organizatorka imprez, a także bardzo dobry gospodarz.