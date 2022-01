Gmina Czermin. Żegocin. Wspomnienie Krzysztofa Żychlewicza. Był wieloletnim nauczycielem i wychowawcą młodzieży

W czwartek, 20 stycznia 2022 roku, rodzina, przyjaciele, znajomi, mieszkańcy Żegocina i koledzy myśliwi pożegnali Krzysztofa Żychlewicza, nauczyciela i wychowawcę młodzieży.

Na świat przyszedł 1 lutego 1941 roku w Żegocinie. Naukę w miejscowej Szkole Podstawowej ukończył w 1955 roku. Był absolwentem Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Po uzyskaniu kwalifikacji do nauki w szkole, podjął pracę w Szkole Podstawowej w Kolonii - Obory (1959-1963), następnie w Szkole Podstawowej w Choczu (1963-65).

W 1965 roku powrócił do Żegocina i podjął pracę w tutejszej szkole, w której uczył nieprzerwanie do 2002 roku. Łącznie 37 lat. W latach 1969-1972 sprawował funkcję kierownika ogniska metodycznego wychowania fizycznego przy Powiatowym Ośrodku Metodycznym w Pleszewie.

- W pamięci uczniów zapisał się jako surowy i wymagający nauczyciel, którego do dzisiaj z sentymentem i wielkim uznaniem wspominają jego byli dorośli a niejednokrotnie dzisiaj - bardzo dorośli uczniowie. Zapamiętamy Go jako wielkiego miłośnika sportu i rywalizacji młodzieżowej, a przede wszystkim dociekliwego fizyka i matematyka, który starał się ukazać piękno tajemniczych dla uczniów liczb, ucząc sposobów wykorzystania ich w życiu codziennym. Nie zawsze jako uczniowie to docenialiśmy, ale do dzisiaj w naszych sercach nosimy wdzięczność za te nauki - opowiada Krzysztof Zawada, sołtys Żegocina.