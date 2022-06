Gmina Czermin. X Turniej Wsi. Emocje, dobra zabawa, dużo śmiechu i... urodziny wójta! Strzydzew znów najlepszy

X Turniej Wsi Gminy Czermin

Dziesiąta edycja turnieju, w którym nikt nie odpuszcza, ale każdy świetnie się bawi odbyła się w Psieniu Ostrów. Drugi raz z rzędu i zarazem drugi raz w historii do rywalizacji w Turnieju Wsi Gminy Czermin przystąpiły wszystkie sołectwa. Na czternaście drużyn czekało 11 konkurencji. Pierwsza to "kolarze na trasie Wyścigu Pokoju". Zawodnicy tradycyjnie ze swoich wsi do miejsca, w którym rozgrywany był turniej docierali rowerami. Tylko jednośladami do Psienia Ostrów przyjechało blisko 400 osób, ale oczywiście impreza przyciągnęła znacznie więcej mieszkańców.

Wszyscy z zainteresowaniem przyglądali się zmaganiom. Takie konkurencje, jak: przeciąganie liny, slalom gigant na Małysza, przelewanie wody na szmacie, przenoszenie piłki na sipie, trzepanie grochu, lotanie w workach po pyrkach, wyścigi płetwonurków, hula-hop w pięciu, gonitwa piłki w gumiokach, świganie gumiokami do kipy dostarczyły wielu emocji, dobrej zabawy i dużo śmiechu. Rywalizacja toczyła się o puchary: wójta, przewodniczącego Rady Gminy Czermin i prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sportu Gminy Czermin "Trzy do Zera". Mistrzowski tytuł wywalczony w ubiegłym roku obronili mieszkańcy Strzydzewa.