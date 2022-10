Gmina Czermin. Wieczorek integracyjny seniorów. Tak bawili się w Żegocinie!

To była zabawa! W Żegocinie odbył się wieczorek integracyjny seniorów z gminy Czermin!

To była zabawa! 29 września 2022 roku w Ośrodku Kultury w Żegocinie odbył się wieczorek integracyjny członków Gminnego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 2 w Czerminie. - W tym roku wstąpiło do koła wielu członków, stąd inicjatywa zorganizowania tego spotkania. Obecnie do organizacji należy blisko pięćdziesiąt osób i cały czas ich przybywa - opowiada Zofia Zawada, kierownik Ośrodka Kultury w Żegocinie.

Seniorów wspólnie z małżonką odwiedził wójt Czermina Sławomir Spychaj. Przewodnicząca Barbara Kuźniacka podziękowała gospodarzowi gminy za wspieranie działalności koła.

Atrakcją wieczoru był wyśmienity tort ufundowany przez Elżbietę i Przemysława Walczaków - członków Związku, natomiast o oprawę muzyczną spotkania integracyjnego zadbał Gerard Studziński.