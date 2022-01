Gmina Czermin. W wodzie znajduje się przytomna osoba, pod którą załamał się lód. Ćwiczenia strażaków z OSP Czermin

Strażacy z jednostki operacyjno-technicznej OSP Czermin mają za sobą szkolenie z zakresu ratownictwa wodno-lodowego. Część teoretyczna oraz omówienie zasad bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie OSP, a następnie strażacy przejechali samochodami ratowniczymi do Broniszewic, gdzie na miejscowym zbiorniku wodnym rozpoczęła się praktyka.

Po dotarciu na miejsce ochotnicy otrzymali informację, że około 25 m od brzegu w wodzie znajduje się przytomna osoba, pod którą kwadrans wcześniej załamał się lód. Poszkodowany nie ma siły i możliwości samemu wydostać się na powierzchnię kruchego lodu, który miał grubość około 2,5 cm.

Strażacy nawiązali kontakt z poszkodowanym, a następnie próbowali dorzucić rzutki ratownicze, gdy ta technika okazała się nieskuteczna, podjęto decyzję o przeciągnięciu do poszkodowanego koła ratunkowego przy pomocy lin. Gdy po kolejnych kilku minutach poszkodowany stracił przytomność, ratownicy ubrani w specjalistyczne kombinezony do ratownictwa wodno-lodowego, rękawice neoprenowe oraz kaski ratownicze, wykorzystali sanie lodowe i ewakuowali poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Dotarcie do poszkodowanego było trudne, bo lód był niestabilny i pękał pod ratownikami. Ratownicy ćwiczyli różne techniki ratowania ludzi, zwierząt oraz techniki samoratowania. Na koniec udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie w hipotermii - czytamy na stronie jednostki.