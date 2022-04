Gmina Czermin. Pieruchy. Samochód zderzył się z jeleniem. Dwie osoby trafiły do szpitala

Samochód zderzył się z jeleniem w miejscowości Pieruchy w gminie Czermin

W poniedziałkowy wieczór doszło do bardzo groźnego zdarzenia drogowego w miejscowości Pieruchy w gminie Czermin. Jeleń wbiegł na drogę wprost pod nadjeżdżający samochód. - Kierowca mercedesa, 20-letni mieszkaniec gminy Chocz, na prostym odcinku drogi uderzył w przebiegające zwierzę, po czym zjechał na prawe pobocze, a następnie wjechał do rowu. Kierowca był trzeźwy - mówi st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Na miejscu zdarzenia, oprócz policji, pracowali również strażacy i zespół ratownictwa medycznego. - Uderzenie było tak poważne, że dwie jadące autem osoby trafiły do pleszewskiego szpitala - podkreśla asp. Mariusz Glapa z Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie.