Gmina Czermin. Ochotnicy z Broniszewic pozyskali nowy sprzęt

Nowy sprzęt ochotników z Broniszewic

Jednostka OSP Broniszewice dzięki wsparciu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zakupiła pilarkę do drewna Sthill MS 462 C oraz 2 butle do aparatów ODO, które trafią na wyposażenie pojazdu GBA- Rt Volvo. Na ten cel druhowie przeznaczyli 5 500 zł otrzymane z wspomnianego wyżej Funduszu oraz 2 600 zł środków własnych. - To pieniądze, który pozyskaliśmy dzięki ofiarności mieszkańców naszej miejscowości oraz sponsorów - opowiadają druhowie. - W tym roku pozyskaliśmy również 3 sztuki podpór do stabilizacji PT 1200 wraz z łącznikiem. Ta inwestycja kosztowała nas 2 200 zł. To również były środki własne. Za wszystkie pieniądze przeznaczone na cel statutowy naszej OSP serdecznie dziękujemy mieszkańcom Broniszewic oraz naszym sponsorom - podkreślają ochotnicy.