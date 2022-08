Gmina Czermin. Mieszkańcy mogą ćwiczyć pod chmurką. W miejscowości Grab stworzono miejsce sportowo-rekreacyjne

Mogą ćwiczyć pod chmurką. W miejscowości Grab stworzono miejsce sportowo-rekreacyjne

Mieszkańcy sołectwa Grab w gminie Czermin cieszą się nowym miejscem sportowo-rekreacyjnym, które ma zachęcić nie tylko młodzież, ale również dorosłych do uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia. W ramach przedsięwzięcia przy świetlicy wiejskiej zamontowano sprzęt do ćwiczeń. Do swojej dyspozycji chętni mają takie urządzenia, jak: wioślarz, biegacz, orbitrek, wyciskanie+wyciąg. Ponadto zakupiono elementy placu zabaw, czyli zjazd i sześciokąt linowy.

Projekt środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zrealizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Grabiu. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 45 163 zł.

Plac zabaw i siłownię doposażono również w miejscowości Psienie Ostrów. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano dwa urządzenia: wioślarz i orbitrek oraz huśtawkę wahadłową podwójną.