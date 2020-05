Gmina Czermin. Gladiatorzy Pieruszyce przymusową przerwę w rozgrywkach wykorzystują na remont boiska piłkarskiego

Prace w toku. Po starej murawie nie ma już śladu. - Każdy kto był na naszym boisku w Pieruszycach, doskonale zdaje sobie sprawę w jakim stanie była nawierzchnia. W każdym sezonie wkładaliśmy wiele wysiłku w jej przygotowanie, aby można było na niej w ogóle trenować i rozgrywać mecze. Nasze systematyczne prace niestety niewiele pomagały. Taka murawa nie tylko bardzo utrudniała grę, ale przede wszystkim zdecydowanie zwiększała ryzyko odniesienia kontuzji. W takich warunkach ciężko zachęcić dzieci oraz młodzież do gry w piłkę - opowiada Tomasz Nowaczyk, zawodnik i prezes A-klasowego klubu Gladiatorzy Pieruszyce. Klubu, który oprócz drużyny seniorów, ma również dwie drużyny młodzieżowe. W rozgrywkach ligowych swoje umiejętności szlifują juniorzy młodsi i trampkarze.

Lekarstwem na problemy z murawą jest jej całkowita wymiana oraz zainstalowanie systemu automatycznego nawadniania. Społeczność klubu podjęła się tego zadania, choć inwestycja jest bardzo kosztowna. Gladiatorzy nie mają zaplecza sponsorskiego, funkcjonują dzięki zgodnej współpracy z Urzędem Gminy Czermin, który każdego roku dotuje działalność klubu. Do tego dochodzą własne środki i przede wszystkim siły zawodników oraz kibiców ekipy z Pieruszyc. Również większość prac przy wymianie murawy osoby skupione wokół drużyny wykonują własnymi siłami. Niestety, koszt zakupu systemu nawadniania boiska to dla amatorskiego zespołu potężny wydatek, dlatego działacze klubu postanowili zorganizować zbiórkę na portalu zrzutka.pl- Jeśli znajdą się chętni, którzy będą w stanie nam pomóc będziemy bardzo wdzięczni. Tylko wspólnie możemy zrealizować coś, co pozostanie na lata - podkreślają przedstawiciele zarządu klubu.