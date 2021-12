Gmina Czermin. Drzewa miododajne posadzono wzdłuż dróg w trzech miejscowościach

Gmina Czermin w 2021 r. na zakup sadzonek drzew miododajnych pozyskała kwotę 20 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Drzewa miododajne posadzono wzdłuż dróg w miejscowościach: Psienie-Ostrów obręb Czermin, Żbiki i Pieruchy.

Urząd Marszałkowski zakup sadzonek drzew miododajnych dofinansowuje od 2018 r. To odpowiedź na apel pszczelarzy, którzy martwią się, że pszczoły coraz częściej mają problemy z pozyskiwaniem nektarów czy soków. Czermiński samorząd regularnie korzysta z programu. Co roku pozyskuje 20 tys. zł, co pozwala na zakup około 200 sadzonek. W ubiegłym roku nasadzenia zrealizowano w miejscowościach: Skrzypnia, Grab, Wieczyn i Mamoty. Wcześniej m.in. w Broniszewicach i Wieczynie. Lipa - to gatunek drzewa, na który najczęściej stawia gmina Czermin.