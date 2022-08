Gmina Czermin. Dożynki wiejskie w Czerminie. Po dwóch latach przerwy mieszkańcy znów wspólnie świętowali zakończenie żniw

Dożynki wiejskie w Czerminie

Po dwóch latach przerwy mieszkańcy Czermina znów wspólnie świętowali zakończenie żniw. Dożynki otworzyła sołtys Maria Doczekalska. Życzenia rolnikom składał wójt gminy Sławomir Spychaj. - Święto plonów to jedno z najpiękniejszych staropolskich obyczajów, które jest wpisane w tradycję polskiej wsi. Życzę wszystkim, aby chleba w waszych domach było zawsze pod dostatkiem, szanujmy go i szanujmy tych, dzięki którym go mamy. Niech najbliższy rok przyniesie wiele radości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech ziemia przynosi obfite plony, zdrowie wszystkim dopisuje, a wszelka pomyślność was nie opuszcza - mówił w imieniu samorządu gospodarz gminy.

Na ręce pani sołtys, wójta i proboszcza parafii p.w. św. Jakub Apostoła w Czerminie ks. kan. Mariana Ostacha dożynkowe symbole przekazali starostowie święta plonów: Aleksandra Niewiadomska i Mariusz Wojcieszak.