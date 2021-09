Gmina Czermin. 30-latek został zatrzymany za przekroczenie prędkości. Okazało się, że miał zakaz prowadzenia pojazdów

W sobotę, 18 września 2021 roku, o godz. 12.15 w Broniszewicach policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę mazdy, który przekroczył dozwoloną prędkość. - Za kierownicą siedział 30-letni mieszkaniec gminy Czermin. Po sprawdzeniu w systemie okazało się, że mężczyzna ma zakaz prowadzenia pojazdów do grudnia 2023 roku - mówi st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Kierowcy grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.