Gmina Czermin. 14 drużyn, 10 konkurencji, ponad 4 godziny rywalizacji. Strzydzew wygrał IX Turniej Wsi Gminy Czermin

Pierwszy raz w historii turnieju wsi do zmagań przystąpiły wszystkie sołectwa gminy Czermin. Tytułu wywalczonego przed dwoma laty – w 2020 roku impreza nie doszła do skutku ze względu na pandemiczne obostrzenia – bronili gospodarze niedzielnych zmagań. Sołectwo Pieruszyce było blisko powtórzenia wyczynu z 2019 roku, ale ostatecznie zajęło 2. miejsce i otrzymało puchar przewodniczącego Rady Gminy Czermin Roberta Mikołajczaka.

Ze zwycięstwa cieszyli się mieszkańcy Strzydzewa. Puchar z rąk wójta Sławomira Spychaja odebrała sołtys miejscowości Ewelina Fajka. Podium uzupełniły Broniszewice. Trzecia ekipa turnieju otrzymała puchar prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sportu Gminy Czermin Krzysztofa Marciniaka, który tradycyjnie wcielił się w rolę prowadzącego.

Każda drużyna musiała zmierzyć się z 10 konkurencjami. Przeciąganie opony, kulanie balotów, przelewanie wody na szmacie, sztafeta strażacka, lotanie w workach po pyrkach, wyścig na kastach po piwie czy świganie gumiokami do kipy - to tylko niektóry z nich. W nagrodę za wysiłek i podjęcie wyzwania każde sołectwo otrzymało nagrodę – zestaw do gry w badmintona.