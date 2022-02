Gmina Chocz w Google Street View. Kto ,,załapał się" na zdjęcie?

Aplikacja Google Street View

Funkcja ta jest dostępna od 2007 r. i początkowo pokazywała tylko 5 miast w Stanach Zjednoczonych. Stopniowo na przestrzeni lat dołączały kolejne państwa. W pierwszej fazie zdjęcia były robione z poziomu ulicy przez kamery zamontowane na samochodach. Później dochodziły inne pojazdy, a także urządzenie noszone przez człowieka na plecach, dzięki czemu możemy zobaczyć zdjęcia z miejsc, do których nie można dotrzeć samochodem.

Gmina Chocz

Gmina zajmuje obszar o powierzchni 73,4 km2. W jej skład wchodzi miasto Chocz oraz 11 wsi sołeckich. Jest to gmina typowo rolnicza. Przeważają gospodarstwa o pow. od 2 do 10 ha, o bardzo słabej bonitacji gleb - V i VI kl. Znaczną powierzchnię zajmują lasy ( ok. 39 % ). Atrakcją dla turystów jest również rzeka Prosna. Ciekawostką jest nietypowy układ urbanistyczny Chocza, składający się z dwóch placów: prostokątnego rynku i drugiego trójkątnego, na którym znajduje się zabytkowa figura św. Wawrzyńca. Pierwsza wzmianka o Choczu w źródłach pisanych pojawia się 1294 roku. Miejscowość ta opisywana jest jako gród książęcy nad Prosną, w której Kazimierz Wielki wybudował zamek na wyspie rzecznej. Nie zachowały się dokumenty dotyczące lokacji Chocza, wiadomo tylko, że już w VI wieku istniała osada w miejscu, gdzie później stał kościół pod wezwaniem Św. Wawrzyńca (obecnie Plac 1 Maja).