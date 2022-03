Gmina Chocz. Uroczystości odpustowe ku czci św. Józefa w odnowionej kaplicy w Kuźni

Uroczystości odpustowe ku czci św. Józefa w kaplicy w Kuźni

- Stało się coś, na co brakuje słów, żeby to opisać. Sprawdziło się powiedzenie, że kto ma za patrona św. Józefa ten nie zginie. To jest Wasza zasługa - mówił do parafian ks. Medard Hajdus. Historia kaplicy w Kuźni sięga 1982 roku. Ówczesny proboszcz ks. Stanisław Nowak zwołał zebranie mieszkańców Piły oraz Kuźni i zaproponował budowę nowej salki katechetycznej. Po załatwieniu formalności urzędowych przystąpiono do prac. Środki na ten cel pochodziły od księdza proboszcza oraz ze zbiórki przeprowadzonej wśród mieszkańców wspomnianych wyżej miejscowości. Rok później kaplica była już gotowa. Dzieci mogły uczyć się religii w nowej, mniejszej salce, natomiast duże pomieszczenie przeznaczono na odprawienie mszy świętej. 9 maja 1983 ks. biskup Roman Andrzejewski poświęcił kaplicę i ustanowił jej patronem św. Józefa.