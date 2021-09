Gmina Chocz. Trwa budowa drogi gminnej w Brudzewku

Droga przebiega w terenie niezabudowanym i zapewni rolnikom dojazd do pól. Na odcinku liczącym 488,34 m długości i 4 metry szerokości powstanie nawierzchnia bitumiczna. Koszt inwestycji to niespełna 433 tys. zł. Gmina pozyskała na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dofinansowania budowy dróg dojazdowych do pól. - Warto podkreślić, że dzięki tym funduszom przekazywanym przez samorząd województwa od kilku lat w naszej gminie powstało wiele kilometrów dróg, zarówno tłuczniowych, jak i asfaltowych - mówi sekretarz gminy Magdalena Marciniak. Zadanie realizuje firma Gregbud z Nowego Oleśca, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym.