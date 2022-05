Gmina Chocz. Tłumy rowerzystów na trasie rajdu. To było rodzinne święto miłośników dwóch kółek!

Rodzinny Rajd Rowerowy drogami gminy Chocz

Przez cztery lata Rodzinny Rajd Rowerowy otwierał majówkę w gminie Chocz. W 2019 roku impreza odbyła się nieco później, bo pod koniec czerwca. Pandemia koronawirusa spowodowała dwuletnią, przymusową przerwę. 1 maja 2022 roku miłośnicy dwóch kółek znów mogli wskoczyć na rowery i przejechać drogami gminy Chocz. Pogoda była wymarzona, więc nic dziwnego, że z zaproszenia skorzystały całe rodziny. - Szacujemy, że jedzie znacznie ponad 400 osób. Dokładną liczbę będziemy mogli podać po dotarciu na metę. Na pewno jednak tegoroczna edycja jest rekordową - mówił na trasie Piotr Tyrakowski, prezes OSP Kwileń, jednostki będącej głównym sponsorem i organizatorem imprezy.

Rowerzyści wyruszyli spod remizy w kierunku Starej Kaźmierki. Następnie zawitali do Józefowa, Nowego Oleśca, Chocza i wrócili do Kwilenia. Tam czekały kolejne atrakcje. - Dla każdego mamy kiełbaskę i ciasto. Najmłodsi mają do dyspozycji dmuchany zamek. Ale najważniejszym punktem są gry i zabawy z nagrodami nakierunkowane w szczególności na dzieci i rodziny, w końca nazwa rajdu mówi sama za siebie - opowiadał Piotr Tyrakowski.