Gmina Chocz. "Ta droga przypomina Wenecję". Czy mieszkańcy doczekają się przebudowy?

"Ta droga przypomina Wenecję". Mieszkańcy Starego Oleśca doczekają się przebudowy?

Stan drogi znajdującej się na działce 646/1 pozostawia wiele do życzenia. Po opadach deszczu sytuacja staje się jeszcze gorsza. Mieszkańcy liczą, że uda się ją chociażby utwardzić. Z kiepskiego stanu nawierzchni zdają sobie sprawę zarówno radni, jak i burmistrz Marian Wielgosik.

- Po opadach droga ta niemalże przypomina Wenecję, a jej użytkownicy są zupełnie bezsilni. Nie mogą wjechać samochodami do posesji, a wychodzić i wchodzić z domu muszą w kaloszach. Buty zmieniają, jak przedostaną się na drogę asfaltową - mówi Małgorzata Wróblewska. - Z tego, co słyszałam nawet ciągniki mają problem, żeby tam przejechać - uzupełnia przewodnicząca Rady Anna Kruk-Wróblewska. Radna Katarzyna Hernes dopytuje burmistrza na jakim etapie są przygotowania do gruntownej modernizacji. Wtóruje jej Małgorzata Wróblewska, która podkreśla, że taka sytuacja jest niedopuszczalna i trzeba zastosować jakieś doraźne rozwiązania i pomóc mieszkańcom.