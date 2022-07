Gmina Chocz. Stypendium dla najzdolniejszych uczniów. Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Stypendium burmistrza gminy Chocz. Do kiedy można złożyć wniosek?

Stypendium przyznawane jest na wniosek złożony do burmistrza gminy Chocz za dany rok szkolny. Dokument należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego po zakończeniu zajęć dydaktycznych najpóźniej do 31 sierpnia.

Stypendium przyznaje się uczniowi, który: zamieszkuje na terenie gminy Chocz oraz uczęszcza do klasy IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej i uczniom szkoły ponadpodstawowej, którzy spełnili przynajmniej jeden z następujących kryteriów: