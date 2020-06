Gmina Chocz. Stawka za śmieci znów idzie w górę. Tym razem o 4,50 zł. Jakie czynniki miały wpływ na wzrost ceny? Co mówią radni?

Co miało wpływ na już drugą w tym roku podwyżkę? Przede wszystkim kolejny wzrost cen za odbiór i gospodarowanie śmieci, które gminom zafundował jarociński ZGO. Stawka za zmieszane odpady komunalne wzrosła z 410,40 zł do 442,80 zł brutto, co sprawia, że koszt zagospodarowania tych śmieci miesięcznie będzie droższy o 7 tys. zł. Do maja za tonę kolorowego szkła gmina płaciła 21,60 zł. Teraz jest to już 64,80 lub 97,20 zł, jeśli opakowania są brudne. Cena za opakowania z tworzyw sztucznych wzrosła ze 162 zł do 205,20 zł lub 313,20. Niektóre elementy po prostu szokują. Za zużyty, ale kompletny sprzęt elektroniczny bądź elektryczny gmina płaci 40 zł, a za niekompletny... ponad 2000 zł.

Kilka przyczyn

- Zagospodarowanie odpadów jest coraz droższe ponieważ wzrasta koszt utylizacji niektórych śmieci, rośnie opłata marszałkowska oraz minimalne wynagrodzenie pracowników, co wpływa na koszt usługi - wymienia burmistrz gminy Chocz Marian Wielgosik. Do tego mieszkańcy produkują coraz więcej odpadów, a ich segregacja jest niewystarczająca. W 2015 r. z terenu gminy zebrano ponad 643 tony odpadów zmieszanych. W 2019 r. było niemal 1100 ton. Zbiórka szkła zaczęła się od ponad 68 ton, w ubiegłym roku licznik zatrzymał się na 116 (szczegóły dotyczące m.in. cen i ilości zbieranych odpadów zamieściliśmy w galerii). Do tego maleje liczba mieszkańców objętych systemem. W analizowanym okresie z 4015 spadła do 3941 osób. To wszystko skutkuje tym, że średniomiesięczna ilość odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w ciągu 5 lat wzrosła z 207 do 370 kg. Całość uzupełniają ciągłe zmiany w przepisach, które powodują m.in. uruchomienie dodatkowych tras odbioru śmieci.