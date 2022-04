Gmina Chocz. Spowodował kolizję pod wpływem alkoholu i... odjechał. Pokrzywdzony ruszył za sprawcą

Spowodował kolizję pod wpływem alkoholu i... odjechał. Pokrzywdzony ruszył za sprawcą

W piątek, 8 kwietnia 2022 roku, o godzinie 19 dyżurny pleszewskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kolizji z udziałem nietrzeźwego kierowcy. Do zdarzenia doszło w Kwileniu. - W samochód marki Opel, którym kierował zgłaszający, uderzył kierowca nissana. Mężczyzna wysiadł z auta, a następnie ponownie do niego wsiadł i odjechał - mówi st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Pokrzywdzony udał się za sprawcą kolizji i wezwał policję. Okazało się, że kierowca nissana, 64-letni mieszkaniec gminy Chocz, wsiadł za kółko mają blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch.