Gmina Chocz. Rzucali tomahawkiem i doili krowę. Seniorzy doskonale bawili się w Wiosce Indiańskiej

Choccy seniorzy doskonale bawili się w Wiosce Indiańskiej

Środę, 24 sierpnia 2022 roku, seniorzy z Chocza spędzili bardzo aktywnie. Rano na rowerach wyruszyli w kierunku Wioski Indiańskiej w Józefowie, gdzie czekały na nich rozmaite konkursy, konkurencje i smaczny posiłek. Do Westernlandu dotarło ponad 30 osób. Uczestnicy podzielili się na kilka grup i przystąpili do zabawy. - Najważniejsze jest, że możemy razem spędzić czas, a nutka rywalizacji tylko dodaje smaku naszemu pobytowi tutaj. Byliśmy już w ubiegłym roku, jesteśmy ponownie, myślę, że taka forma zabawy wejdzie już na stałe do naszego kalendarza - opowiada Ryszarda Kaźmierska, liderka chockich seniorów. A ci mogli spróbować swoich sił w takich konkurencjach, jak: dojenie krowy, rzut tomahawkiem, kapeluszem czy podkową, a także sprawdzić swoje umiejętności na strzelnicy oraz przejechać się dyliżansem.