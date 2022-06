Gmina Chocz. Przedszkolaki odwiedziły bank. Podczas wizyty rozstrzygnięto konkurs SKO

Przedszkolaki odwiedziły bank. Podczas wizyty rozstrzygnięto konkurs „Okładka książeczki SKO”

Dla większości przedszkolaków była to pierwsza wizyta w banku. Dzieci z zaciekawieniem zwiedzały pomieszczenia znajdujące się w placówce i przetestowały urządzenia przydatne w pracy bankowca m.in.: maszynki do przeliczania banknotów i urządzenia do sprawdzania ich autentyczności.

- W dalszej części wizyty jury, w składzie, w którym znalazły się pracownice banku: Anetta Świętoniowska i Ilona Szcześniak miały przed sobą trudne zadanie wyłonienia zwycięzców konkursu SKO. Panie postanowiły nagrodzić autorów wszystkich prac, a było ich aż 14 - opowiada Marzena Sitek ze SP w Kwileniu.